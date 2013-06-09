Разработка магазина на ShopScript

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен3 заявки139 просмотров

Разработка магазина на Shop Script.

Макет главной в приложении.

Оплата по факту.

Проектов много, ищу программиста на постоянную основу.

12 лет назад
Milana88
Татьяна 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Pavukkk
Павел 
31 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$250
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Всё отлично, спасибо

Заявки фрилансеров

Pavukkk
Павел 
31 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад