Сверстать и одеть админку

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Нужно сверстать и одеть на движок, лучше фреймворк.

Приложении пояснения поверх полупрозрачного макета

12 лет назад
fotofeel
Юрий 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад