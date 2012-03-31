Изменение PHP скрипта, срочно

$100
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок199 просмотров
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Необходимо переписать php скрипт. Скрипт поиска в бд. Необходимо переписать, чтобы этот скрипт некоторые данные в бд не находил.

Задача простая, но необходимо сделать это быстро и профессионально. Пишите icq 484 $$$-------04__6+$+450

PHP
12 лет назад
slacker445
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад