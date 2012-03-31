Оптимизация БД и запросов к ней

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки167 просмотров
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Требуется опытный программист, разбирающийся в оптимизации БД (структуры, индексах, настройках) и запрросов к ней.

Задача - максимально снизить нагрузку, ускорить работу сайта и отдельных скриптов.

Сайт на выделенном сервере, PHP5, MySQL 5.5.

Посещаемость около 80 тысяч уников в сутки.

12 лет назад
aledain
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад