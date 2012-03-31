Необходимо перевести сайт html на modx

Необходимо доработать компонент Virtuemart 2... Осуществить несколько моментов 1. Оптимизировать под оптовую торговлю( чтобы в цене товара писалась цена 1 позиции, а когда нажимаешь купить - считало сразу ящ. товара.Например продаю карандаш, цена 1 шт. ...
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Добрый день !
Необходимо перевести не сложный сайт с html файлов (7 страниц) + небольшого модуля новостей (новости и вывод можно перенести в modx там всего 10 новостей) и формы обратной связи (форму обратной связи также можно реализовать на modx) на cms modx
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