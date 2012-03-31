Доработка Virtuemart 2.0

Необходимо доработать компонент Virtuemart 2...

Осуществить несколько моментов

1. Оптимизировать под оптовую торговлю( чтобы в цене товара писалась цена 1 позиции, а когда нажимаешь купить - считало сразу ящ. товара.Например продаю карандаш, цена 1 шт. - 1 грн, а в упаковке 500 шт. над фотографией пишется 1 грн, а когда добавляется в корзину - 500 грн).

2. Сделать абсолютную скидку для групп покупателей(не путать с стандартной % скидкой). Допустим с тем же примером карандашей. Для группы зарегистрированные цена 1 грн, а для группы постоянные клиенты цена - 0,03 грн.

Готов рассмотреть предложения.