Калькулятор для сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки182 просмотра
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Необходимо сделать калькулятор для сайта окон ( не на флеше,если можно). Данные берутся из БД ( т.е. цены, конфигурация окон, название и тд.), на форме калькулятора должны быть картинки. Пишите сроки и цены, за которые готовы взяться за работу. В приложении примерный макет и скрины таблиц БД.

12 лет назад
elenochka42
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
selepok
Виктор 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
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