Необходимо сделать калькулятор для сайта окон ( не на флеше,если можно). Данные берутся из БД ( т.е. цены, конфигурация окон, название и тд.), на форме калькулятора должны быть картинки. Пишите сроки и цены, за которые готовы взяться за работу. В приложении примерный макет и скрины таблиц БД.