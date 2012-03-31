Модификации по Joomla/компонент JoomlaLMS

Здравствуйте,

Компонент JoomlaLMS позволяет управлять обучающими онлайн-курсами. Сайт на тестовом сервере здесь teachmade.debug.sommerce.com. Сайт поддерживает несколько языков

Требуется сделать следующее

1) Сейчас Course List выводит все курсы, независимо от того, на каком языке вы смотрите сайт. Нужно сделать, чтобы если вы смотрите сайт на english, то выводить только english курсы, а если смотрите сайт на другом языке, то выводить курсы на том языке, на котором смотрите сайт

2) Сейчас если вы входите на сайт на каком-нибудь другом языке (не english), то после входа вас перекидывает на english язык. Нужно, чтобы перекидывало на тот язык, на котором вы просматривали сайт (после авторизации учесть, на каком языке смотрели сайт и сделать redirect url с таким же языком)

3) Если пользователь регистрируется как teacher, то показывать для него дополнительно поля ввода своего PayPal аккаунта. Эта информация должна показываться в админке в списке учителей и у пользователя на frontend, где он регистрирует свою информацию

4) В админке можно генерировать купоны на скидку. Убрать 3 блока для купонов в админке и выводить их во frontend для учителей. Сделать для этой страницы дополнительный пункт в меню.

Напишите, пожалуйста, стоимость / сроки и свои вопросы.