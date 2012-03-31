Приватно для Северoff Виктор

Необходимо сделать калькулятор для сайта окон ( не на флеше,если можно). Данные берутся из БД ( т.е. цены, конфигурация окон, название и тд.), на форме калькулятора должны быть картинки. Пишите сроки и ...
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