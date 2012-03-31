Изменение функционала скрипта

$250
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок157 просмотров
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Есть готовый скрипт конкурса красоты (регистрация, голосование, возможность смс оплаты, загрузка фотографий, анкета и так далее).

Ищу специалиста, готового доработать скрипт конкурса по пожеланиям (есть пример в действии).

12 лет назад
ulenka
Юлия 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Xazzzi
30 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$250
12 дней
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