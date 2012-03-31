Изменение функционала скрипта

собираем отсюда http://www.nakolesah.ru/tires/podbor/poavto.aspx http://www.nakolesah.ru/motoshiny/podbor/pomoto.aspx http://www.nakolesah.ru/specialnye_shiny/podbor/poavto.aspx http://www.nakolesah.ru/gruzovie_shiny/podbor/poavto.aspx http://www.nakolesah.ru/akkumulyatory/podbor/poavto.aspx кладем в xml структура xml - как прикрепленном файле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый скрипт конкурса красоты (регистрация, голосование, возможность смс оплаты, загрузка фотографий, анкета и так далее).
Ищу специалиста, готового доработать скрипт конкурса по пожеланиям (есть пример в действии).
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