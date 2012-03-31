Адрес страницы без html

Требуется не жадный программист со знанием netcat и наличием работ на этой cms. Дизайн есть, вёрстка есть. Дизайнерам, верстальщикам, посредникам, не уверенным в себе исполнителям – не беспокоить. Предоплаты за весь проект 50% не будет, ...