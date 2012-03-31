Создать и описать очень простой магазин

Необходимо создать скрипт интернет магазина. Очень простой, с минимальными возможностями. Функционал как и везде: есть товар — есть корзина, есть способы их взаимодействия с собой и оплата. Внешний вид очень простенький

Я его буду размещать на сайт Joomla. И понадобится ваше описание работы скрипта, на уровне программиста. То есть небольшой "мануальчик" что куда записывается и как обрабатывается.

Буду рад сотрудничеству с хорошими людьми.