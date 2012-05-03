Перезвони мне

собираем отсюда http://www.nakolesah.ru/tires/podbor/poavto.aspx http://www.nakolesah.ru/motoshiny/podbor/pomoto.aspx http://www.nakolesah.ru/specialnye_shiny/podbor/poavto.aspx http://www.nakolesah.ru/gruzovie_shiny/podbor/poavto.aspx http://www.nakolesah.ru/akkumulyatory/podbor/poavto.aspx кладем в xml структура xml - как прикрепленном файле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всплывающий скрипт, перезвоните мне(обратный звонок) при нажатие на ссылку(может быть в любом месте страницы)
Клиент оставляет свои координаты, нам приходит уведомление на почту.
Простое, не грузящее сайт.
Цена?
P.S. Смотрю многие впаривают бесплатно распространяемый скрипт от http://dedushka.org/
Такие как например http://www.weblancer.net/users/dad113/ и еще несколько.
Не считайте других дураками. Нужен иной вариант. После отправки сообщения, появлялось сообщение, мы перезвоним вам или подобное.
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