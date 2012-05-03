Перезвони мне

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Веб-программированиеЗавершен8 заявок256 просмотров
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Всплывающий скрипт, перезвоните мне(обратный звонок) при нажатие на ссылку(может быть в любом месте страницы)

Клиент оставляет свои координаты, нам приходит уведомление на почту.

Простое, не грузящее сайт.

Цена?

P.S. Смотрю многие впаривают бесплатно распространяемый скрипт от http://dedushka.org/

Такие как например http://www.weblancer.net/users/dad113/ и еще несколько.

Не считайте других дураками. Нужен иной вариант. После отправки сообщения, появлялось сообщение, мы перезвоним вам или подобное.

12 лет назад
Devres
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
miran
39 летЧехия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Прекрасный исполнитель. Предложил отличное решение, модернизировал под требования. Приятно было сотрудничать.
Отличный заказчик! По оплате, по работе и по коммуникации всё просто отлично!
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