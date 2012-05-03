Перезвони мне

Всплывающий скрипт, перезвоните мне(обратный звонок) при нажатие на ссылку(может быть в любом месте страницы)

Клиент оставляет свои координаты, нам приходит уведомление на почту.

Простое, не грузящее сайт.

Цена?

P.S. Смотрю многие впаривают бесплатно распространяемый скрипт от http://dedushka.org/

Такие как например http://www.weblancer.net/users/dad113/ и еще несколько.

Не считайте других дураками. Нужен иной вариант. После отправки сообщения, появлялось сообщение, мы перезвоним вам или подобное.