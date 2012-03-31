Скрипт платного архива

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки175 просмотров
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Доброе время суток, уважаемые форумчане. Скажите кто нибудь сможет сделать скрипт и функционал платного архива, как на файловыйх партнерках? За ценой не постаю.

Есть сетка сайтов и хочу организовать работа на себя без посредников.

P.S.Если не хотите тему палить пишите в личку.

О цене договоримся.

12 лет назад
maloy282
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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