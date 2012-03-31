Скрипт платного архива

Доброе время суток, уважаемые форумчане. Скажите кто нибудь сможет сделать скрипт и функционал платного архива, как на файловыйх партнерках? За ценой не постаю.

Есть сетка сайтов и хочу организовать работа на себя без посредников.

P.S.Если не хотите тему палить пишите в личку.

О цене договоримся.