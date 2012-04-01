Модуль Mix, ClanWar, кланы для DLE

Ищем человека который написал бы модуль для DLE атоматической игры миксов,кланваров counter strike 1.6 по аналогу overpro.ru.Примерное тз прикрепил

Всего конечно сразу не учтёшь,но всё же.

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