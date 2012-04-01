Модуль Mix, ClanWar, кланы для DLE

Веб-программированиеЗакрытнет заявок140 просмотров
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Ищем человека который написал бы модуль для DLE атоматической игры миксов,кланваров counter strike 1.6 по аналогу overpro.ru.Примерное тз прикрепил

Всего конечно сразу не учтёшь,но всё же.

От вас портфолио,отзывы,цена и сроки.

От нас оплата любым способом, хоть по сделке без риска без разницы.

12 лет назад
Zone58
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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