Внести правки в шаблон TM (Flash)

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки203 просмотра
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Есть купленый шаблон от TM: http://www.templatemonster.com/flash-templates/36266.html

Исходники флеша, фотошопа и шрифтов имеются

Сам сайт сделан на флеше + подргужной контент из XML файла.

Надо человек, который подправит флешку для большей гибкости, т.к. в текущей флешке слишком жестко забито количество разделов, их иерархия.

Итак что надо будет сделать с флешкой:

1. Сделать возможность вставки логотипа из той же XMLки. Сейчас она берется в виде опычной надписи "изощеренным шрифтом"

2. Сделать поддержку руских шрифтов. Сейчас они отображаются криво

3. Перевести неизменяемые элементы например как MUSIC

4. Переработать иерархию меню чтоб можно было создавать "бесконечное" множество меню и подменю 2го уровня

12 лет назад
cat_crash
Валерий 
41 годСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
flash_er
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$50
3 дня
Проект был не большой, но Владимир сделал все что требовалось в краткий срок. Вежливый и внимательный исполнитель за адекватные бюджеты. Рад сотрудничеству с Владимиром и рекомендую другим.
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