Внести правки в шаблон TM (Flash)

Есть купленый шаблон от TM: http://www.templatemonster.com/flash-templates/36266.html

Исходники флеша, фотошопа и шрифтов имеются

Сам сайт сделан на флеше + подргужной контент из XML файла.

Надо человек, который подправит флешку для большей гибкости, т.к. в текущей флешке слишком жестко забито количество разделов, их иерархия.

Итак что надо будет сделать с флешкой:

1. Сделать возможность вставки логотипа из той же XMLки. Сейчас она берется в виде опычной надписи "изощеренным шрифтом"

2. Сделать поддержку руских шрифтов. Сейчас они отображаются криво

3. Перевести неизменяемые элементы например как MUSIC

4. Переработать иерархию меню чтоб можно было создавать "бесконечное" множество меню и подменю 2го уровня