Поддержка, доработка, редизайн VamShop

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки140 просмотров
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Необходима поддержка и развитие существующего проекта интернет магазина komwel.ru

Создание и изменение форм, фильтров, изменение дизайна, создание информационных страниц, подготовка и размещение баннеров,постоянная техническая поддержка и обновления, постоянные дорботки по ТЗ.

Сейчас ищем адекватного исполнителя (группу исоплнителей), чтобы всегда были на связи.

Только постоплата.

Оплата адекватная.

Обязательно:

1. Если Вы заняты на текущих проектах настолько, что не в силах отвечать на вопросы в течении суток — просьба не беспокоиться.

2. Также не имеет смысл в работе, если данная работа для Вас будет третьим приоритетом в списке Вашей текущей занятости.

3. Возможность телефонного контакта обязательна, т.к. не всегда можно смысл передать в ТЗ;

4. Оплата за результат, видимый, протестированные и работающий; Возможна оплата через "Безопасную сделку".

5. Крайне приветствуется, если в Вашей команде будет дизайнер (баннеры, редизайн сайта);

12 лет назад
DimaKK
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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