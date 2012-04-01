Подключение платежной формы от ПС интеркасса

Веб-программированиеЗавершен1 заявка112 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дана ПС интеркасса. От нее надо по манам подключить платежную форму.

На сайте формой спрашиваем:

-где нужен товар

-сколько

-синего или красного цвета

-контакт покупателя

-даем выбор способа оплаты

какую хочу видеть форму в картинке есть. Маны по ПС есть. Пожалуйста, не надо фантазий "это займет 2 недели и 200 долларов". Настройка аналогична настройке приема вебманей с сайта, делается за 3 часа вместе с формой.

12 лет назад
fastnext
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
itguru
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 отзывов(-4)
12 лет назад
$60
1 день
Сделано быстро и согласно пожеланиям. Спасибо.
  • Похожие заказы

  • Распечатка с сайта (на WP): проставление даты

    Суть задачи: Есть файл в приложении - купон на скидку (примерный вариант), у которого есть поле "Действителен до..." Необходимо сделать так, чтобы при нажатии на кнопку "Распечатать" автоматически бы ставилась дата +7 дней от текущей. Либо, если это ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наладить модуль osCommerce

    Наладить Модуль osCommerce http://catalog-spb.ru/doctorphone/blackberry-c-30.html Закинте Продукт в карзину и нажмите Order на стр checkout.php не выходит кнопка оформит заказ. Нужно наладить модуль чтоб появлялась кнопка оформить заказ

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать сайт на CMS JOOMLA

    Сайт sputnikovoe-tv.info... движок joomla... все задание расписано по пунктам... УКАЗЫВАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОКИ И ЦЕНЫ!!! спасибо... 1. Верхнее меню, когда нажимаешь на фотоальбом, заказать, контакты выделяется черным... нужно такое же выделение сделать и для страниц главная, комплекты... 2. ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Текст за html. Движок dle

    На сайте hd-antenna.ru текст выходит за html границы... этот текст автоматически присваивает каждой странице движок dle... ... нужно со всех страниц его убрать, т.к. это негативно воспринимают поисковые системы... И нужно ли в коде вот это ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Внести правки в шаблон TM (Flash)

    $50

    Есть купленый шаблон от TM: http://www.templatemonster.com/flash-templates/36266.html Исходники флеша, фотошопа и шрифтов имеются Сам сайт сделан на флеше + подргужной контент из XML файла. Надо человек, который подправит флешку для большей гибкости, т.к. в текущей флешке слишком ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Поддержка, доработка, редизайн VamShop

    Необходима поддержка и развитие существующего проекта интернет магазина komwel.ru Создание и изменение форм, фильтров, изменение дизайна, создание информационных страниц, подготовка и размещение баннеров,постоянная техническая поддержка и обновления, постоянные дорботки по ТЗ. Сейчас ищем адекватного исполнителя (группу исоплнителей), ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модуль Mix, ClanWar, кланы для DLE

    Ищем человека который написал бы модуль для DLE атоматической игры миксов,кланваров counter strike 1.6 по аналогу overpro.ru.Примерное тз прикрепил Всего конечно сразу не учтёшь,но всё же. От вас портфолио,отзывы,цена и сроки. От нас оплата любым способом, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменить ссылки в Bullet Energy 1.2

    Нужно немного изменить ссылки в Bullet Energy 1.2: 1. site.ru/forum/category/4-igry/ =&gt; site.ru/igry/ 2. site.ru/forum/category/5-dlya-telefona/ =&gt; site.ru/igry/dlya-telefona/ 3. site.ru/forum/showtopic/6-minecraft/ =&gt; site.ru/forum/igry/dlya-telefona/6.html 4. site.ru/forum/showtopic/6-minecraft/page-2/ =&gt; site.ru/forum/igry/dlya-telefona/page,1,2,6.html Сколько стоит и кто сделает?

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется хороший парсер

    $150

    Добрый день! Требования к парсеру. 1. Парсер собирает все товары с сайта донора по категориям, которые указываются мной в панели управления парсером. 2. Парсер должен уметь добавлять новые категории товаров, которые могут появиться на сайте ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Настроить robots.txt

    Есть сайт, у него есть дневная и ночная версии, в поиск падают лишние страницы. 5 видов одинаковых страниц из-за этого. Такого вида страницы попадают в индекс: http://www.site.ru/page — ЭТА ОК, НУЖНА http://www.site.ru/page?theme=basic — НЕ НУЖНА http://www.site.ru/page?theme=basicnight — НЕ ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад