Подключение платежной формы от ПС интеркасса

Дана ПС интеркасса. От нее надо по манам подключить платежную форму.

На сайте формой спрашиваем:

-где нужен товар

-сколько

-синего или красного цвета

-контакт покупателя

-даем выбор способа оплаты

какую хочу видеть форму в картинке есть. Маны по ПС есть. Пожалуйста, не надо фантазий "это займет 2 недели и 200 долларов". Настройка аналогична настройке приема вебманей с сайта, делается за 3 часа вместе с формой.