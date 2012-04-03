Текст за html. Движок dle

На сайте hd-antenna.ru текст выходит за html границы... этот текст автоматически присваивает каждой странице движок dle... ... нужно со всех страниц его убрать, т.к. это негативно воспринимают поисковые системы...

И нужно ли в коде вот это ????

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Если нет, то удалить его тоже соответственно...