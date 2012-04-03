Текст за html. Движок dle

Веб-программированиеЗавершен7 заявок212 просмотров
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На сайте hd-antenna.ru текст выходит за html границы... этот текст автоматически присваивает каждой странице движок dle... ... нужно со всех страниц его убрать, т.к. это негативно воспринимают поисковые системы...

И нужно ли в коде вот это ????

Загрузка. Пожалуйста, подождите...

Если нет, то удалить его тоже соответственно...

HTML
12 лет назад
strominov_vitaly
Виталий 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Павел отлично справился с заданием... работа выполнена быстро и аккуратно... только положительное впечатление... Спасибо!
Приятно было работать с Виталием, оплата своевременная, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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