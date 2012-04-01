Нужна программная часть маленького сайта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки167 просмотров
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Нужно сделать программную часть сайта, на подобии omg5.ru

Дизайна не нужно, нужен только сам скрипт загрузки сайтов.

Пишите цену за которую сделаете.

12 лет назад
mukolsoft
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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