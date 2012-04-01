Парсер + постер для ВКонтакте

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок143 просмотра
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Парсер (с 2х сайтов) + постер в группу для вконтакта

12 лет назад
Polym
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
cliker
Андрей 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
19 дней назад
12 лет назад
$100
10 дней