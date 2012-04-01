Доработать скрипт kiwi.bg

Для решения некоторых задач по музыкальному сайту на движке dle, ищу специалиста. (исключить посты определенной категории, добавить загрузку другого файла вместе с загрузкой трека и тд...)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработка скрипта аналогичному, размещенному на kiwi.bg.
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