Простейшая система управления заказами. Joomla 1.5

Требуется компонент к Joomla 1.5 простейшая система управления заказами.

Для простоты какого либо каталога товаров на сайте нет. Товары не хранятся на другом сайте и их список получаем с помощью веб-сервиса.

Схема работы такая:

Пользователь может

1. Пользователь вводит код товара

2. Делаем простейший запрос к веб-сервису (реализовано)

3. Принимаем список товаров соответствующий коду товара (реализовано) в виде массива объектов

4. Для любого товара пользователь может создать заказ (положить товар в корзину)

5. Для простоты 1 товар = 1 заказ

6. Рассчитываем стоимость заказа (% наценки, вариант доставки)

7. Можно посмотреть список своих заказов в виде таблицы

Администратор может

1. Изменять % наценки для клиентов

2. Просматривать список заказов

3. Редактировать список заказов

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