Сервис по созданию бесплатных сайтов

Вот сейчас в выдаче Яндекса - http://www.sorem.ru/washer/40.html , а надо сделать http://www.sorem.ru/washer/40-remont-bosch.html И так по всем страницам по всем маркам из раздела http://www.sorem.ru/washer.html жду предложений - сроков и цен