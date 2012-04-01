Переделка сайта на Битрикс

На сайте http://votokam.ru необходимо "довести до ума" модуль vm_accordion_menu (Каталог товаров сбоку во внутренних страницах сайта): нужно, что бы при открытии категории был активен и развернут соответствующий пункт меню (пример в приложенном файле). Сейчас же ...