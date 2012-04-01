Переделка сайта на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки70 просмотров
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Нужно на сайте http://dostoynie.cl81602.tmweb.ru/ поменять некоторые модули и привести к виду, как на макете.

Все графические элементы вышлю.

12 лет назад
mind_broker
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад