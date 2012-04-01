Постер в Твиттер

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок123 просмотра
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Необходимо написать постер сообщений в Твиттер.

1. Постер должен работать из браузера.

2. Постинг должен осуществляться из файла (1 строка = 1 пост).

3. Необходима корректировка времени между отправкой сообщений (например выставляем интервал от 2 сек до 60 сек ).

4. В браузере необходимо отображать процесс постинга сообщений и текущий акк (Имя твиттера)

5. Необходимо реализовать возможность смены твиттера для отправки сообщений.

Выслушаю предложения.

12 лет назад
che6ur
33 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад