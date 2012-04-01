Постер в Твиттер

Нужно написать класс на php для проверки наличия на стене пользователя вконтакте фрагмента ссылки. На входе получаем либо корректную ссылку от пользователя, либо не полную: 1)http://vk.com/id33333 2)http://vk.com/vasya 3)vasya 4)id33333 5)33333 Нужно обработать ошибки и привести ссылку к одному виду - (1) или ...