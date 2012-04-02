Bitrix + assist

$50
Веб-программированиеЗакрытнет заявок69 просмотров
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К битриксу подключен штатный обработчик ассиста. все работает, карты прокатываются. Проблема с возвратом в магазин, там есть скрипт http://www.oleson.ru/bitrix/php_interface/include/sale_payment/assist/result.php, который выполняется при возврате. он должен делать еще один запрос в ассист, получать данные по заказу и отображать. Не отображает. Нужно доделать.

12 лет назад
dios15
Иван 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
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