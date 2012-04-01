Требуется установка галереи (магазина) Joomla

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка96 просмотров
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Необходимо к существующему сайту Joomla подвесить интернет магазин с незначительной корректировкой шаблона (или каталог с корзиной)

Как варианты Trienda или Zoo

От корзины, выбор:

1. оплата

-нал,,

- б/н выписка квитанции банка с дальнейшей отправкой покупателю,

- б/н выписка счета с дальнейшей отправкой покупателю

2. Выбор доставки.

Прошу направлять предложения с указанием цены и сроков

При формировании стоимости прошу обратить внимание на то, что магазин (галерея) цепляется шаблонная.

Joomla
12 лет назад
patoka
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад