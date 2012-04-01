Требуется установка галереи (магазина) Joomla

Необходимо написать постер сообщений в Твиттер. 1. Постер должен работать из браузера. 2. Постинг должен осуществляться из файла (1 строка = 1 пост). 3. Необходима корректировка времени между отправкой сообщений (например выставляем интервал от 2 сек до ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо к существующему сайту Joomla подвесить интернет магазин с незначительной корректировкой шаблона (или каталог с корзиной)
Как варианты Trienda или Zoo
От корзины, выбор:
1. оплата
-нал,,
- б/н выписка квитанции банка с дальнейшей отправкой покупателю,
- б/н выписка счета с дальнейшей отправкой покупателю
2. Выбор доставки.
Прошу направлять предложения с указанием цены и сроков
При формировании стоимости прошу обратить внимание на то, что магазин (галерея) цепляется шаблонная.
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