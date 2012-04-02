Требуется связать CMS Danneo и Vanilla Forum. То есть добавить возможность комментирования статьи на форуме, по типу такого: http://catalog.onliner.by/huawei/u8860_honor/ (смотри колонку справа "Техническое описание" ->Обсуждение на форуме)

1. Комментарий могут создавать только зарегистрированные пользователи

2. Если темы на форуме еще нет, то она должна создаться в соответствии с иерархией статьи. К примеру, если статья "Станок 16К20" находится в разделе "Станки"->"Токарные станки", то тема должна создаться в ветке "Обсуждение статей"-"Станки"-"Токарные станки"-"Станок 16К20" и иметь заголовок, такой же, как и сама статья.

3. В этой теме должно быть написано: "Обсуждение статьи Станок 16К20" и быть ссылкой на саму статью.

4. В статье должно отображаться количество постов в топике форума, если их пока нет, то быть написано "Будь первым" или отсутствовать цифра "0" в указании количества комментов.

5. Эта модификация НЕ ДОЛЖНА изменять ядро CMS Danneo или Vanilla Forum. Т.е. должна быть реализация в виде мода или плагина.

6. Последние 5 тем с форума должны транслироваться на морду сайта.