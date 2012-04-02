Поставить форум на сайт (WP)

Требуется написать плагин к FireFox, который будет виден пользователю как кнопка, при нажатии которой будут удаляться все куки полученные с одного определенного сайта и его поддоменов. Сайт постоянен, форму ввода наименования сайта делать не надо. Желательно, чтобы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо поставить и настроить форум на Вордпрессе.
Пока не решил какой именно (не обязательно плагин WP), предложите оптимальный по вашему мнению. А также сроки и цену.
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