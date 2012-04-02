Проблемы в сайте на wordpress

Поправить баг на сайте задание в приложение от вас сроки и бюджет
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http://easycaptures.com/fs/uploaded/489/9808802409.jpg Глюк в редактировании картинок
http://easycaptures.com/fs/uploaded/489/0350479705.jpg Вот такая ошибка
У меня не открывался сайт в начале, но я закинул файлик в корень php.ini с такими параметрами memory_limit = 64M;
Потом не открывалась админка, я закинул тот же файлик в wp-admin, заработало
Но редактирование картинок так и не поправилось
Нужно это дело исправить
ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
скайп yakooobin
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