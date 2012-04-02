Проблемы в сайте на wordpress

Веб-программированиеЗакрытнет заявок129 просмотров
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http://easycaptures.com/fs/uploaded/489/9808802409.jpg Глюк в редактировании картинок

http://easycaptures.com/fs/uploaded/489/0350479705.jpg Вот такая ошибка

У меня не открывался сайт в начале, но я закинул файлик в корень php.ini с такими параметрами memory_limit = 64M;

Потом не открывалась админка, я закинул тот же файлик в wp-admin, заработало

Но редактирование картинок так и не поправилось

Нужно это дело исправить

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin

WordPress
12 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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