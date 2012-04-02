Поправить баг на сайте

Веб-программированиеЗавершен3 заявки72 просмотра
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Поправить баг на сайте задание в приложение от вас сроки и бюджет

12 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
BooF
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$7
1 день
Хотелось выразить огромную благодарность специалисту Жуков Дмитрий (BooF) за работу над нашим проектом. Все пожелания и дополнения выполнялись в самые короткие сроки. Рекомендую. Работа выполнена на 5+. Рекомендую к сотрудничеству, опыт положительный =) Работа выполнена на высоком уровне; - Цена приемлемая; - Выполнена в срок; - Конечный результат полностью устроил; - Результат можете посмотреть в его портфолио; Однозначно Рекомендую к сотрудничеству!
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