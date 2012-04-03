Простое дополнение к FireFox

Требуется написать плагин к FireFox, который будет виден пользователю как кнопка, при нажатии которой будут удаляться все куки полученные с одного определенного сайта и его поддоменов.

Сайт постоянен, форму ввода наименования сайта делать не надо.

Желательно, чтобы запустить это дополнение можно было автоматически из скрипта IMacros.

Оплата WMR по факту приема результатов труда.