Сделать плагин для создания демотиваторов

Нужно сделать калькулятор для сайта, чтобы пользователи могли рассчитать стоимость проезда от точки А до точки Б. Есть прайс лист проезда на город, который разделен на районы, в нем указана стоимость проезда между районами, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен плагин для WordPress, при помощи которого можно будет создавать демотиваторы.
Пользователь, который зашел на сайт должен иметь возможность загрузить картинку. На картинку будет накладываться водяный знак (добавленный админом в настройках плагина). Сама картинка будет отображаться на черном фоне и внизу можно поставить подпись - одну большими буквами и ниже маленькими.
Пользователь должен видеть текст, который пишет прямо на картинке.
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