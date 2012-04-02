Сделать плагин для создания демотиваторов

$50
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Нужен плагин для WordPress, при помощи которого можно будет создавать демотиваторы.

Пользователь, который зашел на сайт должен иметь возможность загрузить картинку. На картинку будет накладываться водяный знак (добавленный админом в настройках плагина). Сама картинка будет отображаться на черном фоне и внизу можно поставить подпись - одну большими буквами и ниже маленькими.

Пользователь должен видеть текст, который пишет прямо на картинке.

12 лет назад
EleSha
Елена 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад