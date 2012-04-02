Сделать плагин для создания демотиваторов

Нужен плагин для WordPress, при помощи которого можно будет создавать демотиваторы.

Пользователь, который зашел на сайт должен иметь возможность загрузить картинку. На картинку будет накладываться водяный знак (добавленный админом в настройках плагина). Сама картинка будет отображаться на черном фоне и внизу можно поставить подпись - одну большими буквами и ниже маленькими.

Пользователь должен видеть текст, который пишет прямо на картинке.