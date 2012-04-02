Доработка функционала для движка cs-cart

Веб-программированиеЗакрытнет заявок135 просмотров
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Нуждаемся в хорошем специалисте cs-cart

Что нужно сделать:

1. Перенести БД с магазина на shop script WebAsyst в магазин на cs-cart

2. Доработать фенкционал согласно дизайну

Цену и сроки предлагайте

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12 лет назад
olgaZavoloka
Ольга 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
год назад