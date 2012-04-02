Подправить вывод сопутствующих товаров Joomla

Доброго времени суток! Требуется создать довольно-таки простой сайт по готовому дизайну! Далее по рисункам: Главная страничка входа (рис "index") После открывается основной сайт со следующими разделами: - О компании (рис «about») - текст - Продукция (рис «product») – ...
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Необходимо подправить модуль вывода сопутствующих товаров в компоненте Virtumart Joomla. Нужно, чтобы модуль автоматически выводил в произвольном порядке товары назначенной категории.
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