Подправить вывод сопутствующих товаров Joomla

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки189 просмотров
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Необходимо подправить модуль вывода сопутствующих товаров в компоненте Virtumart Joomla. Нужно, чтобы модуль автоматически выводил в произвольном порядке товары назначенной категории.

Joomla
12 лет назад
mavriak
40 летБеларусь
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад