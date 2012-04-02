Перенос товаров из Joomla VirtualMat в Opencart

Необходимо помочь перенести товары с магазина на Joomla Opencart (через выгрузку товара) и вставить в магазин на движке Opencart.

Товаров 690. Категорий примерно 100.

Нужно перенести структуру категорий и товаров. В товарах по 1 картинке, не больше.