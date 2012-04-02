Программа на языке программирования Турбо-Си

Нужно доработать сайт для начинающей хостинг компании. Список того что нужно доработать и адрес сайта скину в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Условие:
Программа реализует 7 команд контроллера винчестера (три команды форматирования, четыре команды обмена данными). Обмен данными выполняется с использованием DMA (format HDD, format track, format error track, read, write, read buff, write buff).
Пожалуйста стоимость и сроки.
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