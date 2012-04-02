Программа на языке программирования Турбо-Си

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки121 просмотр
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Условие:

Программа реализует 7 команд контроллера винчестера (три команды форматирования, четыре команды обмена данными). Обмен данными выполняется с использованием DMA (format HDD, format track, format error track, read, write, read buff, write buff).

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12 лет назад
Anatoliya111
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад