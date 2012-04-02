Требуется доработка сайта

$30
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доработать сайт для начинающей хостинг компании.

Список того что нужно доработать и адрес сайта скину в личку.

12 лет назад
dolmatov-boss
29 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад