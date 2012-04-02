Требуется доработка сайта

Требуется 1) форму заказа сделать на 3 страницах вместо одной как сейчас (с сохранением всех уже существующих скриптов которые записывают данные в базу и т.д.) на 1 странице регистрация на 2 ввод адреса на 3 ввод карты 2) немного подправить ...