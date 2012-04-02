Программирование интернет-магазина.

$2500
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок234 просмотра
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Нужен программист или двое для работы над интернет-магазином по сложности и объему аналогичному следующим сайтам:

hardgraft.com (основной пример)

krystalrae.com

kryptis.com

Требования к рабочим моментам:

- масштабируемая мультиязычная, SEO-прозрачная CMS (несколько сайтов одновременно в разных языковых зонах)

- HTML5, JQuery

- PayPal, GoogleCheckout etc. (системы оплаты по RU, EN)

- чистый код (программная часть должна быть максимально легкая по весу)

- четкие сроки

Качественная работа = качественная оплата. Слова заказчика.

Присылайте заявки, портфолио на сделанные работы.

12 лет назад
oleant
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад