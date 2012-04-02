Доброго времени суток! Требуется создать довольно-таки простой сайт по готовому дизайну! Далее по рисункам: Главная страничка входа (рис "index") После открывается основной сайт со следующими разделами: - О компании (рис «about») - текст - Продукция (рис «product») – ...
Сайт с подключением РБК денег по готовому дизайну
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка и программирование сайта.
что будет нужно:
- все средствами css, картинки только по необходимости
- галерея превью продукции
- пара интерактивных форм + подключение платежной системы
- хранение данных в базе мускул
- чистый, аккуратный код с комментами
что предоставим:
- дизайн в псд по слоям как положено под нарезку, пока превью - http://dl.dropbox.com/u/1008628/autokovrolin_redezign/avk_site.zip
- ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1k-hL26EZF6G-hgpeNqExnrQcBo-ikliGnU5ujg7bP6A/edit
Если будут вопросы - не стесняемся спрашивать.
- Похожие заказы
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно сделать 2 формы оплаты, на разных страницах сайта и связать их с ROBOKASSA пример: Форма заказа золота http://rpgdealer.ru мой сайт http://sheepy.ru/Завершен12 лет назад
Есть готовый дизайн. Нужно грамотно сверстать и спрограммироватьЗакрыт12 лет назад
Требуется 1) форму заказа сделать на 3 страницах вместо одной как сейчас (с сохранением всех уже существующих скриптов которые записывают данные в базу и т.д.) на 1 странице регистрация на 2 ввод адреса на 3 ввод карты 2) немного подправить ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен шаблон под jooma 1.5 буду устанавливать Виртмарт продоваться будут ароматические масла из саудовской аравии Потому хотелось бы шаблон в стиле мульта Алладин ... пустыня арабская ночь где то там ковер самолет ...Закрыт12 лет назад
Нуждаемся в хорошем специалисте cs-cart Что нужно сделать: 1. Перенести БД с магазина на shop script WebAsyst в магазин на cs-cart 2. Доработать фенкционал согласно дизайну Цену и сроки предлагайте http://uakinder.vis-design.com/ http://uakinder.vis-design.com/catalog_category.php http://uakinder.vis-design.com/catalog_list.phpВеб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо подправить модуль вывода сопутствующих товаров в компоненте Virtumart Joomla. Нужно, чтобы модуль автоматически выводил в произвольном порядке товары назначенной категории.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо помочь перенести товары с магазина на Joomla Opencart (через выгрузку товара) и вставить в магазин на движке Opencart. Товаров 690. Категорий примерно 100. Нужно перенести структуру категорий и товаров. В товарах по 1 картинке, не больше.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Поправка парсера gismeteo Приватно для Inviseble_DemonЗавершен12 лет назад
Есть два xls файла (CSV) Первый файл - прайс-лист Номенклатура_csv.xls (столбик с артикулом, и столбик с ценой) Второй файл - CSV с сайта products_import.csv (есть столбик с артикулом - порядок и количество с прайсом не ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен12 лет назад