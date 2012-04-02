Сайт с подключением РБК денег по готовому дизайну

Верстка и программирование сайта.

что будет нужно:

- все средствами css, картинки только по необходимости

- галерея превью продукции

- пара интерактивных форм + подключение платежной системы

- хранение данных в базе мускул

- чистый, аккуратный код с комментами

что предоставим:

- дизайн в псд по слоям как положено под нарезку, пока превью - http://dl.dropbox.com/u/1008628/autokovrolin_redezign/avk_site.zip

- ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1k-hL26EZF6G-hgpeNqExnrQcBo-ikliGnU5ujg7bP6A/edit

Если будут вопросы - не стесняемся спрашивать.