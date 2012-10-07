Журналист на ставку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки317 просмотров

Подработка на постоянной основе нужен не лентяй, добавлять один фильм раз в два дня, движок дле, сразу все фильмы не загружать именно РАЗ в ДВА ДНЯ. Необходимо скачивать фильмы в формате flv вес 300-350мб и заливать самим на сервер (ftp) + вконтакте (вконтакте заливать не нужно), также писать описание (рерайт 500 символов с пробелами) грамотно не копировать, картинки загружать на сервер. Выбор фильмов за вами, но по моим критериям (imdb выше 6.0, с 2000 года).

Оплата фиксированная: 1000 рублей в месяц.

icq: 88 (девять)24 (пять)

13 лет назад
Diesel101
Валентин 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$25
1 день
Очень ответственно отнесся к работе, делает её на высоком уровне прислушивается к замечаниям и второй раз их не повторяет, это большая редкость, надеюсь на долгое сотрудничество.
Валентин умеет терпеливо объяснить все детали работы. Никаких проблем по ходу сотрудничества не возникло. Надеюсь на продолжительное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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