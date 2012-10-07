Нужен человек, хорошо умеющий искать информацию в интернете. Необходимо владение русским и английским языком. Оплата сначала разовая, договорная по результату, а в случае успешного сотрудничества переход на полную занятность с оплатой до 500 ...
Журналист на ставку
Подработка на постоянной основе нужен не лентяй, добавлять один фильм раз в два дня, движок дле, сразу все фильмы не загружать именно РАЗ в ДВА ДНЯ. Необходимо скачивать фильмы в формате flv вес 300-350мб и заливать самим на сервер (ftp) + вконтакте (вконтакте заливать не нужно), также писать описание (рерайт 500 символов с пробелами) грамотно не копировать, картинки загружать на сервер. Выбор фильмов за вами, но по моим критериям (imdb выше 6.0, с 2000 года).
Оплата фиксированная: 1000 рублей в месяц.
icq: 88 (девять)24 (пять)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно скачивать видео с торрентов и заливать на видеохостинги, например, на вконтакте. Цена - 1 доллар за одно видео 350 мб. В сутки желательно заливать 5-6 видео, можно больше. Оплата по факту раз в ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно наполнить региональный интернет-магазин товаром используя сайт-основу. Т.е. в админке создать товар, заполнить все поля и загрузить фотографии. Методом копипаста с сайта-основы. Знание базового хтмл желательно но необязательно. Перенести нужно порядка 15-20 товаров с заполнением ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Есть сайт auditstandard.ru Накопилось много важной и актуальной информации. Вся инфо в электронном виде. Нужно добавить ее на сайт.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен человек, разбирающийся в тематике интернет-проектов, стартапов, бизнесе в интернете. Работа постером на форуме. Оплата 0.4 - 0.5$ за пост.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Обязанности: 1. Обработка входящей почты, ответы на почту 2. Работа с интернет-сервисами и поддержка пользователей. 3. Прием, оценка и контроль за проведением вебинаров и работа с преподавателями 4. Прозвон предоставляемой ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
на постоянную работу срочно нужен контент-менеджер.Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужны постеры постоянные, для общения на форуме по кроликах. Требования к постеру: быть в теме, уметь завязывать общение с реальными пользователями, завязывать интересные дискуссии, создавать опросы. делать так. что бы форучане, как можно больше писали ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходим постинг по доскам объявлений в категорию "недвижимость". Мы предоставим 2 версии текста и фото (короткое описание/длинное описание) от вас требуется прогон по доскам по категории "недвижимость" с 1 ссылкой на сайт. Бюджет ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно собрать материал с определённого сайта и добавить на мой сайт. Собираемый материал имеет след.параметры: название, краткое описание, zip архив, который нужно скачать с файлообменника. Далее собранный каталог нужно обработать, исправив "Название ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад