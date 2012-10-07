Журналист на ставку

Подработка на постоянной основе нужен не лентяй, добавлять один фильм раз в два дня, движок дле, сразу все фильмы не загружать именно РАЗ в ДВА ДНЯ. Необходимо скачивать фильмы в формате flv вес 300-350мб и заливать самим на сервер (ftp) + вконтакте (вконтакте заливать не нужно), также писать описание (рерайт 500 символов с пробелами) грамотно не копировать, картинки загружать на сервер. Выбор фильмов за вами, но по моим критериям (imdb выше 6.0, с 2000 года).

Оплата фиксированная: 1000 рублей в месяц.

icq: 88 (девять)24 (пять)