Заливка видео

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Закрыт7 заявок130 просмотров

Нужно скачивать видео с торрентов и заливать на видеохостинги, например, на вконтакте. Цена - 1 доллар за одно видео 350 мб. В сутки желательно заливать 5-6 видео, можно больше. Оплата по факту раз в день.

13 лет назад
cassis19
46 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранные исполнители

9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$10
2 дня
Aris2711
Дарья 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
Aris2711
Дарья 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад