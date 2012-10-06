Руками собрать 200 текст.+ zip объектов и выложить

Нужно собрать материал с определённого сайта и добавить на мой сайт.

Собираемый материал имеет след.параметры: название, краткое описание, zip архив, который нужно скачать с файлообменника.

Далее собранный каталог нужно обработать, исправив "Название объектов" по определённой схеме (просто переформулировать немного но определённым образом, который я сообщу).

Далее добавить все эти позиции на мой сайт через форму добавления.

Вряд ли удастся реализовать всё чисто парсингом, стоит рассчитывать на большой объём ручной монотонной и простой работы контент-менеджера.

Оплата только: по безопасной сделке, либо с протекцией платёжных систем, либо по окончанию работы.