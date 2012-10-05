Контент-менеджер (мониторинг ВКонтакте)

На новое приложение на базе вконтакта требуется контент-менеджер. Тематика фотография и фотомодели.

Задачи: мониторить заданный список груп, страниц и т.д. на наличие обновлений. Все обновления переносить на наше приложение. Весь интерфейс понятный.

Так же необходимо оставлять комментарии в этих группах в случае если кто задал вопрос.

Оплата 200р в день, покажу примерное задание в личке.