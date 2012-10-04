Сопоставить прайс лист с 3-мя сайтами

Есть прайс лист ~1200 позиций. Нужно сопоставить его с 3 заданными сайтами, напротив каждой позиции поставить

1. урл сайта 1

2. урл с сайта 2

3. цену с сайта 1

4. цену с сайта 2

5. адрес картинки

Названия из прайса могут не совпадать с названиями с сайтов - лишние символы, артикулы, ковычки/без. Т.е. не всё можно будет сделать роботом.