Сопоставить прайс лист с 3-мя сайтами

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок252 просмотра

Есть прайс лист ~1200 позиций. Нужно сопоставить его с 3 заданными сайтами, напротив каждой позиции поставить

1. урл сайта 1

2. урл с сайта 2

3. цену с сайта 1

4. цену с сайта 2

5. адрес картинки

Названия из прайса могут не совпадать с названиями с сайтов - лишние символы, артикулы, ковычки/без. Т.е. не всё можно будет сделать роботом.

13 лет назад
kakzhetak
Иван 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров