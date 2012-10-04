Наполнить магазин (1) товаром (300 наименований)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок234 просмотра

Нужно наполнить Интернет магазин MegaWest.ru где-то 300 наименований.

CMS (Smart Cart) очень удобная, фотки к товару можно загружать по ссылке кучей сразу.

Откуда брать фото и описание к товару предоставляю.

Ничего сложно как говорится.

Тематика водимого товара:

беговые дорожки, велотренажеры, эллиптические тренажеры, теннисные столы, силовые станции

Есть желающие?

Если готовы писать уникальное текст в описание, сообщите цену подумаем...

13 лет назад
megawest
Тимур 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

DashaSh
36 лет
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$100
7 дней

Заявки фрилансеров

DashaSh
36 лет
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад

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