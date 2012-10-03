Ищу для постоянного сотрудничества людей, которые будут прокачивать аккаунты на форумах и передавать их мне. Задача в следующем: я даю вам ссылки на форумы, вы регистрируетесь там, оставляете нужное количество сообщений с ...
Нужны хорошо оформленные страницы
Вот отличные примеры - http://www.lombard38.ru/auto/zalog/ , http://www.1-al.ru/. тут и текст хорошо оформлен в ЦСС и картинки подобраны вплоть до всяких мелочей.
интересуют 2 варианта - 1) оформление уже существующих страниц (ЦСС + картинки)
2) создание таких страниц под ключ - написание текста, ЦСС + картинки и рекомендации по улучшению юзабилити сайта в соответствии с конкуренцией.
жду примерных цен.
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