Нужны хорошо оформленные страницы

Вот отличные примеры - http://www.lombard38.ru/auto/zalog/ , http://www.1-al.ru/. тут и текст хорошо оформлен в ЦСС и картинки подобраны вплоть до всяких мелочей.

интересуют 2 варианта - 1) оформление уже существующих страниц (ЦСС + картинки)

2) создание таких страниц под ключ - написание текста, ЦСС + картинки и рекомендации по улучшению юзабилити сайта в соответствии с конкуренцией.

жду примерных цен.