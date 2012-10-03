Наполнение сайта Flash-игр

Наполнение сайта Flash играми. Контент - менеджмент. За каждую правильно добавленую игру плачу 3 рубля.

Находим игры, которых еще нет на сайте (поиск работает). Игры должны быть без рекламы, за игры с рекламой оплата не начисляется. Рекламой считается:

-всплывающие окна, явно не относящиеся к флеш игре.

-игры, на которые наложен "слой". Тоесть когда при загрузке или начале игры появляется реклама и идет счетчик времени до ее закрытия.

Инструкция:

1. закидываем игру и картинку для нее на сервер.

2. в краткое содержание кидаем только картинку, не забывая прописать для нее тег alt (тоесть "описание изображения"), движок сам предложит его указать. Указывается так: "%название игры% - обложка". Картинка размером не менее 250х250 но, думаю, очень здоровые тоже не нужны

3. В полную новость кидаем флешку, размер окна 500х500 (движок предложит установить размер), под флешку пару предложений описания игры своими словами (тоесть это должен быть уникальный текст, без копипасты). Незабываем указать категорию.

4. на вкладке дополнительно:

ЧПУ URL статьи: %название игры%

Метатег title: Флеш игра онлайн - %название игры%

Описание для статьи: %название игры% и буквально 1 предложение о игре

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