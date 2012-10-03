Требуются люди, имеющие возможность размещать отзывы на Яндекс.Маркете. Отзывы писать НЕ нужно, тексты я дам. Вам – только разместить их (копировать – вставить). Набираю команду на постоянное сотрудничество. ...
Заполнение интернет-магазина
требуется ручное заполнение интернет магазина фотографии и описание берется с других сайтов необходимо заполнить 2000 товаров.предлогайте цену
Заявки фрилансеров
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